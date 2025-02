Ceará encaminha contratação do zagueiro Marcos Victor, do Bahia

O Ceará tem negociações avançadas pela contratação do zagueiro Marcos Victor, do Bahia. O Diário do Nordeste apurou que o negócio está em fase de finalização, com as duas equipes devendo chegar a um acordo em breve. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A expectativa é de que o jogador de 23 anos chegue ao Ceará por empréstimo simples, sem opção de compra, até o final da temporada 2025. Marcos Victor retornará ao Ceará, clube que o revelou profissionalmente.

Na atual temporada, Marcos Victor disputou quatro partidas com a camisa do Bahia. O jogador, no entanto, não faz parte dos planos do técnico Rogério Ceni para o restante do ano. Em 2024, ele havia sido emprestado ao Athletico-PR.

Com a camisa do Ceará, ele disputou 12 partidas, na temporada 2022. Depois de ser negociado com o Bahia, por R$ 3,9 milhões, ele defendeu a equipe baiana em 21 partidas, entre as temporadas 2023 e 2025.