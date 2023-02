Ceará encaminha contratação de lateral-direito Warley, do Coritiba

O Ceará encaminhou a contratação do lateral-direito Warley, do Coritiba. Com tratativas avançadas, o time alvinegro fecha o empréstimo até o fim de 2023. A informação foi divulgada pelo Canal do Vozão e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A posição é uma das prioridades do Vovô. No momento, o clube conta com Michel Macedo, Igor e Buiú, mas o técnico Gustavo Morínigo já escalou o volante Caíque improvisado na função - vale lembrar que Michel Macedo está no departamento médico.

Com 23 anos, velocidade e vocação ofensiva, Warley também atua como ponta. Em 2022, participou de 26 partidas, com um gol e uma assistência pelo Coxa, mas perdeu espaço e ainda não entrou em campo em 2023. O melhor momento da carreira foi em 2021, quando defendeu o Botafogo e foi titular na campanha do título da Série B. Revelado na base do Santa Cruz, tem passagem ainda pelo CSA.

Em caso de oficialização, será o 13º reforço do Ceará. A lista tem: o goleiro Aguilar; o zagueiro Tiago Pagnussat; os laterais-esquerdos Willian Formiga e Danilo Barcelos; os volante Caíque e Arthur Rezende; os meias Chay e Jean Carlos; e os atacantes Vitor Gabriel, Luvannor, Hygor e Janderson.