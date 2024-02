Ceará encaminha contratação de lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians

O Ceará encaminhou a contratação do lateral-direito Rafael Ramos, do Corinthians. O atleta português tinha contrato com o time paulista até julho de 2024, mas não estava nos planos do clube. Restam detalhes burocráticos para a oficialização da transferência.

Com 29 anos, o defensor chegou ao clube em abril de 2022, após pedido do treinador compatriota Vitor Pereira, em negociação junto ao Santa Clara-POR. No entanto, em campo, não se firmou.

Ao todo, foram apenas 31 partidas. O último jogo ocorreu no dia 18 de julho, quando foi titular no empate do Corinthians com o Universitário em 1 a 1, pelo playoff da Copa Sul-Americana de 2023.

Revelado pelo Sporting-POR, acumula experiência no mercado internacional, com passagens por equipes como Orlando City e Chicago Fire, ambos dos Estados Unidos, e FC Twelve, da Holanda.

Rafael Ramos era uma das prioridades de posição do elenco. No momento, o Vovô conta com: Raí Ramos e Jotavê, oriundo das categorias de base.