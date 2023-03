Ceará empresta volante Richard ao Cruzeiro; saiba detalhes do contrato

O volante Richard foi emprestado pelo Ceará ao Cruzeiro até o final da temporada 2023. O jogador de 29 anos foi anunciado pela equipe mineira nesta terça-feira (14). De acordo com informações do GE, o contrato prevê a possibilidade de prorrogação definitiva do vínculo. O Cruzeiro será responsável por pagar os salários do jogador durante o empréstimo.

Richard Candido Coelho chegou ao Ceará no início da temporada 2022. Com a camisa do Alvinegro, o volante somou 44 jogos disputados e três assistências. Ele foi titular do Vovô em grande parte da temporada. O atleta de 29 anos tem contrato com o Ceará até o final da temporada 2024.

DECLARAÇÕES QUE LEVANTARAM POLÊMICA

Em dezembro, durante participação no podcast Arrasa Cats, do YouTube, o volante confirmou sua saída do Ceará. "Não continuo. Tenho três ainda, mas lá não continuo. Também não sei ainda para onde vou. Logo vocês vão descobrir. Eu estava esperando meu empresário voltar da Copa para a gente resolver", declarou.