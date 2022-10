Ceará empata com o Flamengo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Flamengo na tarde desta segunda-feira (31). O confronto era válido pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20 e aconteceu no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ). As equipes voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira (4) para definir quem avançará para a grande final da competição. Do outro lado da chave estão Palmeiras e Internacional, que disputam a partida de ida nesta terça-feira (1º).

Mesmo jogando fora de casa e contra um dos principais times de base do futebol brasileiro, o Ceará conseguiu segurar o empate e chega para a partida de volta com reais condições de avançar para a final da Copa do Brasil Sub-20. Apesar de boas chances para ambos os lados, as redes não foram balançadas. Um dos destaques do Ceará foi o goleiro Cristian, que fez defesas importantes ao longo do confronto.

TRAJETÓRIA DO CEARÁ

Para chegar até a semifinal, o Ceará avançou ao longo das fases do torneio. Na primeira fase, o Vovô eliminou o Confiança-PB. Já nas oitavas de final, o Vovô eliminou o Náutico. Após empate no placar agregado, a equipe alvinegra superou o Timbu nos pênaltis. Nas quartas de final o adversário foi o Cruzeiro. O Ceará venceu os dois jogos, com vitória no placar agregado por 6 a 2.