Ceará empata com o Dois Vizinhos e fica com o vice da Copa do Brasil de Futsal

O Ceará entrou em quadra na segunda-feira (21), no Ginásio Vozão, sonhando com o título da Copa do Brasil de Futsal, mas acabou com o vice-campeonato. O time alvinegro, após derrota no jogo de ida para os Dois Vizinhos/PR, precisava vencer no tempo normal para forçar prorrogação, mas cedeu empate em 2 a 2 no 2º tempo e adiou a taça.

Agora o Vozão precisará se reerguer e buscar o título cearense: venceu o jogo de ida por 5 a 2 e joga por um empate contra o BNB/Guerreirinhos para levantar o troféu. A partida será domingo (27), às 16 horas, com transmissão ao vivo da TV Diário.

Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pressão

Precisando vencer no tempo normal para forçar uma prorrogação, o Ceará começou o jogo com uma postura agressiva, mas com o adversário bem fechado, tinha dificuldade para criar jogadas. E cedendo espaços para o qualificado rival, o goleiro Lambão precisou realizar duas grandes defesas no começo de jogo.

O clima era quente em quadra, com alguns desentendimentos com entre os jogadores, pelo caráter decisivo da partida. Mas aos poucos o jogo foi ficando mais aberto, e as chances de gol apareceram.

Na primeira oportunidade do Ceará, Son finalizou, mas o goleiro Jaime bloqueou. Depois disso, mais duas chances alvinegras, com João César batendo para fora após limpar o marcador, e em seguida, Samuelkson bateu para boa defesa de Jaime.

Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com um time mais leve, o Dois Vizinhos armou um ótimo contra-ataque e abriu o placar. Lukinhas marcou após grande jogada de pivô de Nenê.

Depois do gol sofrido, com uma formação mais móvel e leve, o Ceará tentou pressionar e teve um penalti marcado após falta duríssima de Jaime em Erick, o melhor jogador do Vovô no jogo. Son cobrou e o goleiro Willian defendeu.

Foi quando restando 3 minutos para o fim do 1º tempo o Alvinegro cearense empatou. Itambé acertou o travessão em chute de longe e, na sobra, Erick deixou tudo igual.

Emoção

A etapa final de jogo começou equilibrada, com os goleiros Jaime, do dois Vizinhos, e Lambão, do Ceará, alternando defesas. Foram pelo menos duas chances de gol para o time paranaense, contra quatro do Vozão - três com Itambé.

Foi quando, de tanto pressionar, o Vovô virou o jogo. Já com marcação alta, Son desarmou um defensor e tocou para Erick bater forte sem chance para Jaime. Era a virada do Vozão e o resultado que o time precisava para levar o jogo para o tempo extra.

Foto: Thiago Gadelha / SVM

Poucos minutos depois, o Dois Vizinhos empatou após cochilo de todo sistema defensivo alvinegro: 2 a 2. O Ceará tinha 12 minutos para buscar um gol que levaria o jogo para a prorrogação e pressionou bastante, mas não conseguia furar a defesa do time paranaense, que marcava muito bem.

Foi quando restando 5 minutos, o time cearense passou a jogar com o goleiro-linha, com Rafinha fazendo a função.

Em um jogo de ataque contra defesa, o Ceará todo à frente, o goleiro adversário apareceu com duas grandes defesas, em chute de Nenê e no último lance do jogo, em finalização de Son.

Após a tentativa, o jogo foi encerrado. O Ceará ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil de Futsal.