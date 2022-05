Ceará empata com Esmac-PA na estreia do Brasileiro Feminino Sub-20

As Meninas do Vozão ficaram no empate de 1 a 1 com o Esmac-PA na estreia do Brasileirão Sub-20. A partida ocorreu no C.M. Colinas de Anhanguera, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (4). Sorriso marcou para as alvinegras, Lívia fez o das adversárias. Assim, o Ceará garantiu o primeiro ponto no torneio.

O gol das alvinegras saiu ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, em disputa de bola dentro da área, o time cearense teve um pênalti a favor marcado. A atacante foi bem no chute e converteu a penalidade ao balançar as redes.

Na volta do intervalo, a equipe comandada por Felipe Soares buscou manter a vantagem e, claro, ampliar. Algumas chances foram criadas, mas faltou efetividade na finalização.

As Meninas do Vozão ditavam o ritmo do jogo, se seguraram na defesa, mas foram surpreendidas com o gol do empate do Esmac. Aos 28', Lívia marcou. O time alvinegro ainda tentou reagir, mas a partida terminou sem mudanças no placar.

PRÓXIMO DESAFIO

As alvinegras voltam a campo na sexta-feira (6), quando enfrentam o Botafogo. A partida será no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba (SP), às 14 horas.