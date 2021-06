Ceará empata com Balsas-MA e avança às quartas de final da Copa do Brasil de futsal

O Ceará garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de futsal. Após vencer o Balsas-MA por 3 a 2 na ida, o Vovô selou a classificação com empate em 3 a 3 nesta terça-feira (15), no Ginásio Vozão. Os gols alvinegros foram de João César, Jeffinho e Sapinho.

A equipe aguarda agora o vencedor do confronto entre Lagarto-SE e Itaporanga-SE para definir o rival no mata-mata. Vale ressaltar que o time cearense é o atual finalista da competição. Em 2020, foi superado na decisão pelo Dois Vizinhos-PR.

O jogo

O Ceará iniciou com muita pressão na quadra defensiva adversária. Com mais volume, conseguiu o gol em finalização do camisa 10 João César. Com a vantagem no placar, recuou as linhas e sofreu empate do Balsas-MA através de Neto Caraúbas. O placar de 1 a 1 permaneceu na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o time maranhense, que precisava da vitória para buscar a prorrogação, conseguiu a virada com o pivô Beto Potiguar. O Vovô logo empatou com o ala Jeffinho. Os visitantes então chegaram ao terceiro gol, novamente com Beto Potiguar. Restando 10 segundos para o encerramento do confronto, o Ceará garantiu a classificação em golaço do ala Sapinho.