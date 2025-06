Ceará embarca sem Lelê para jogo contra o Sampaio Corrêa; veja relacionados

A delegação do Ceará embarcou na manhã desta sexta-feira (6) com destino a São Luís (MA), onde enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado (7), pela Copa do Nordeste. Este será o último jogo do Vovô antes da pausa para o Super Mundial de Clubes 2025.

O lateral-esquerdo Matheus Bahia, tratando uma lesão muscular na coxa, o atacante Aylon, tratando um edema anterior na coxa, e o atacante Lelê são os principais desfalques do Vovô. Ainda não foi divulgada a razão da ausência de Lelê.

Goleiros : Fernando Miguel e Bruno Ferreira

: Fernando Miguel e Bruno Ferreira Zagueiros : Marllon, Willian Machado, Éder, Ramon e Marcos Victor

: Marllon, Willian Machado, Éder, Ramon e Marcos Victor Laterais : Fabiano Souza, Rafael Ramos e Nicolas

: Fabiano Souza, Rafael Ramos e Nicolas Meio-campistas : Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni, Lucas Lima, Matheus Araújo, Rômulo e Lourenço

: Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni, Lucas Lima, Matheus Araújo, Rômulo e Lourenço Atacantes: Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul, Guilherme, Fernandinho e Bruno Tubarão

Por se tratar de um jogo decisivo (última rodada, Ceará ainda não classificado), a tendência é que Léo Condé leve força máxima para a partida. O Ceará é o atual quarto colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com dez pontos conquistados em seis partidas.

Caso vença o Sampaio Corrêa, o Vovô confirma classificação para as quartas de final. Em caso de empate, o Náutico teria de vencer o Bahia por cinco gols de diferença para tirar a vaga do Ceará. Caso o time cearense perca e o Náutico vença o Bahia, o Vovô fica fora.