Ceará embarca para enfrentar o Juventude com retorno e ausência no time titular; veja mudanças

A derrota por 2 a 1 para o Palmeiras já é passado para o Ceará. O Alvinegro já volta as atenções para o duelo contra o Juventude, às 17 horas deste sábado (23), e o técnico Tiago Nunes já sabe que terá que fazer mudanças no time titula para esta partida.

O elenco do Vovô se reapresentou na manhã desta quinta-feira (21), em Porangabuçu. Foram ao campo apenas os atletas que não começaram a partida. Os titulares realizaram atividades recuperativas. Após a atividade, o elenco embarcou rumo à cidade da serra gaúcha no início da tarde, com chegada prevista em Caxias às 18h55min.

Já em solo caxiense, o grupo realizará treino de apronto na tarde desta sexta-feira, às 16 horas, no CT do Caxias, rival do adversário do Ceará no final de semana.

Mudanças no time

O meia Vina foi advertido com o terceiro cartão amarelo da série e com isso está suspenso. A tendência é que Jorginho seja utilizado como substituto.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco cumpriu suspensão e está de volta ao time titular no lugar de Kelvyn. Além dele, o zagueiro Messias, que ficou fora do último jogo por conta de desgaste muscular, também viajou com a delegação alvinegra.

A provável escalação do Ceará para o duelo tem Richard; Igor, Gabriel Lacerda (Messias), Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral e Jorginho; Lima, Erick e Gabriel Santos (Cléber).