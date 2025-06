Ceará embarca para enfrentar o Botafogo no Brasileirão; acompanhe

O Ceará embarca no início da noite desta segunda-feira (2) com destino ao Rio de Janeiro (RJ), onde enfrenta o Botafogo na quarta-feira (4), pela Série A do Brasileirão 2025. O lateral-esquerdo Matheus Bahia deve ser mais uma vez desfalque na relação.

O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita e segue em tratamento no setor de fisioterapia do clube. A tendência é que ele não viaje com o restante da delegação. Fernandinho iniciou os trabalhos em campo reduzido, mas não deve ir para o jogo.

ACOMPANHE AO VIVO NO JOGADA 2º TEMPO

Esta será a primeira de duas viagens do Ceará nesta semana, já que no sábado (7) o time enfrenta o Sampaio Corrêa pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025.