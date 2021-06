Ceará embarca para enfrentar Bragantino pela Série A; veja quem não viajou com o elenco

A delegação do Ceará embarcou nesta quarta-feira (30) para São Paulo, onde encara o Bragantino pela Série A do Brasileiro. A Rádio Verdes Mares apurou que o elenco seguiu viagem sem o zagueiro Luiz Otávio, o lateral Gabriel Dias e o atacante Jael.

Os atletas serão desfalques na partida desta quinta (1º), às 16h, pela 8ª rodada da competição. O boletim médico oficial do clube deve ser divulgado apenas uma hora antes da bola rolar, conforme protocolo da assessoria de comunicação alvinegra.

Da lista, Jael e Luiz Otávio foram diagnosticados com Covid-19 nos últimos dias e já cumpriram o período de isolamento. Gabriel Dias sentiu desconforto muscular e foi substituído no domingo (27), durante empate com o São Paulo no Castelão.

Dentre as demais baixas, o técnico Guto Ferreira tem a ausência do goleiro João Ricardo e do atacante Jacaré, ambos estão em recuperação de cirurgia. O arqueiro Vinícius Machado segue como dúvida após desconforto muscular na coxa direita.