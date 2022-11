Ceará embarca para encarar o Corinthians sem Mendoza e Messias; veja time titular

O Ceará embarcou na tarde desta sexta-feira (4) com destino a São Paulo, onde encara o Corinthians. A partida entre as duas equipes alvinegras acontece no próximo sábado (5), às 20h30, na Neo Química Arena, e é válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão. Para este importante duelo, o Ceará terá sete desfalques, que não seguiram com o restante da delegação para a capital paulista.

O zagueiro Messias e o atacante Mendoza, dois dos principais nomes da equipe na temporada, seguem como desfalques. Os dois estão lesionados e realizando tratamento no Departamento Médico. Além deles, o técnico Juca Antonello não poderá contar o lateral-direito Michel Macedo, o zagueiro Lucas Ribeiro, o volante Rodrigo Lindoso e os atacantes Matheus Peixoto e Cléber.

Diante desse cenário de muitos desfalques, Juca Antonello deve escalar uma equipe modificada para a partida diante do Corinthians. A equipe titular deve ser composta por João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Geovane e Vina; Lima, Erick e Jô.

DUELO IMPORTANTE

A partida diante do Corinthians é de fundamental importância para as pretensões do Ceará no Campeonato Brasileiro. Uma vitória é essencial para a permanência da equipe na elite do futebol brasileira. Já uma derrota pode inclusive decretar o rebaixamento da equipe para a segunda divisão, dependendo dos resultados das partidas de Cuiabá e Coritiba, que acontecem no domingo (6).