Ceará embarca para duelo contra o Botafogo-SP; equipe treina no CT do Corinthians

O Ceará embarcou no fim da manhã desta quinta-feira (2) para São Paulo, onde enfrenta o Botafogo-SP. Como a delegação usou uma passagem alternativa do Aeroporto Pinto Martins, não foi possível acompanhar os relacionados da lista de Vagner Mancini.

A equipe realizou atividade no CT de Porangabuçu antes do embarque, com foco na parte tática. Além disso, participaram de treinamento coletivo. O grupo treina no CT do Corinthians na manhã de sexta-feira, antes do duelo contra a equipe paulista. Depois, de ônibus, seguem para Ribeirão Preto, para o duelo.

O Alvinegro terá desfalques para o jogo. Lucas Ribeiro está suspenso por ter recebido três cartões amarelos. Expulso no jogo contra o Avaí, David Ricardo cumpriu a punição no duelo contra o Sport e retorna contra o time paulista. Outro que não joga é Erick, que foi liberado antes do fim do contrato após acordo com o clube.

O Alvinegro tem 46 pontos e está em 11º na tabela da Série B. O Botafogo tem a mesma pontuação e está em 12º lugar. As equipes se enfrentam no sábado (4), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O duelo terá início às 17h (de Brasília).