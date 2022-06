Ceará embarca com desfalques importantes para enfrentar o América-MG; veja relacionados

A delegação do Ceará embarcou nesta segunda-feira (6) para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde enfrenta o América-MG na quarta (8), às 19h, na Arena Independência, pela 10ª rodada da Série A de de 2022. Ao todo, 24 jogadores viajaram para o compromisso, segundo o repórter Déo Luís, da Verdinha AM 810.

Do elenco principal, as baixas foram o zagueiro Luiz Otávio e o meia Lima, ambos no departamento médico, além do atacante Jael e do meia Léo Rafael, em transição física. Em contrapartida, o zagueiro David Ricardo e o meia David marcaram presença com o grupo.

Legenda: O Ceará realizou um treino no CT de Porangabuçu na manhã desta segunda-feira (6) Foto: Felipe Santos / Ceará

O embarque da delegação foi próximo das 12h20, com ida inicialmente a Salvador, na Bahia. Posteriormente, o itinerário prevê desembarque em solo mineiro, às 17h.

No cronograma do técnico Dorival Júnior, o Vovô realiza treina na Toca da Raposa II, o CT do Cruzeiro. A atividade com bola será no período da tarde na capital mineira.

Confira a lista de relacionados do Ceará

Goleiros: João Ricardo, André Luiz e Vinícius Machado. Zagueiros: Messias, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e David Ricardo. Laterais-esquerdos: Bruno Pacheco e Victor Luís. Laterais-direitos: Nino Paraíba e Michel Macedo. Volantes: Geovane, Rodrigo Lindoso, Richard, Richardson e Fernando Sobral. Meias: Vina e David. Atacantes: Iury Castilho, Matheus Peixoto, Cleber, Zé Roberto, Erick e Mendoza.