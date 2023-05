Ceará embarca com desfalque e retorno para enfrentar a Ponte Preta; veja relacionados

O Ceará terá dois desfalques para encarar a Ponte Preta neste domingo (7), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A delegação alvinegra embarcou para Campinas (SP) no início da tarde deste sábado (6) com as ausências do lateral-esquerdo Willian Formiga e do volante Zé Ricardo, ambos entregues ao Departamento Médico.

Willian Formiga é titular do Ceará e já disputou 17 partidas com a camisa alvinegra na atual temporada. Na última quarta-feira (3), na partida contra o Sport, que deu o título da Copa do Nordeste 2023 para o Ceará, o lateral-esquerdo deixou o gramado da Ilha do Retiro aos 20 minutos do primeiro tempo, lesionado. Zé Ricardo, por sua vez, sequer estreou pelo Vovô.

Por outro lado, o treinador Eduardo Barroca terá à sua disposição o zagueiro Tiago Pagnussat. O jogador de 32 anos foi expulso na segunda rodada da Série B, quando o Vovô foi derrotado por 3 a 0 para o Guarani, jogando no Estádio Presidente Vargas. Pagnussat cumpriu suspensão na partida contra o ABC, vencida pela equipe cearense por 2 a 1.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros : Richard e Bruno Ferreira.

: Richard e Bruno Ferreira. Defensores : Warley, Michel Macedo, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos.

: Warley, Michel Macedo, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos. Meio-campistas : Richardson, Arthur Rezende, Caíque Gonçalves, Willian Maranhão, Guilherme Castilho, Chay e Jean Carlos.

: Richardson, Arthur Rezende, Caíque Gonçalves, Willian Maranhão, Guilherme Castilho, Chay e Jean Carlos. Atacantes: Erick, Janderson, Erick Pulga, Hygor Cléber, Vitor Gabriel, Nicolas e Luvannor.

Ponte Preta e Ceará entram em campo neste domingo (7), às 11h de Brasília, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), para disputar a quinta rodada da Série B 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A Ponte está na 12ª colocação, enquanto o Ceará ocupa o 15º lugar na tabela de classificação.