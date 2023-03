Ceará embarca com 22 jogadores para enfrentar o Ituano; veja lista e ausências

A delegação do Ceará embarcou nesta segunda-feira (13) para Itu, em São Paulo, onde enfrenta o Ituano pela 2ª fase da Copa do Brasil de 2023. Ao todo, 22 jogadores foram relacionados para o jogo.

As ausências na lista são o zagueiro Luiz Otávio, o lateral-direito Warley, o meia Chay e o atacante Hygor. A expectativa é de detalhamento da situação clínica no quarteto uma hora antes do duelo, que ocorre quarta (15), às 19h, no estádio Novelli Júnior.

Pelo regulamento, o clube vencedor fica com a vaga para a 3ª fase. Em caso de empate, o confronto será decidido através dos pênaltis. Em termos de premiação, o classificado arrecada R$ 2,1 milhões.

Veja a lista de relacionados do Ceará

Goleiros: Richard e Aguilar.

Richard e Aguilar. Zagueiros: Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda e Jefferson.

Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda e Jefferson. Laterais-direitos: Michel Macedo e Igor.

Michel Macedo e Igor. Laterais-esquerdos: Willian Formiga e Danilo Barcelos.

Willian Formiga e Danilo Barcelos. Volantes: Richardson, Caique, Arthur Rezende, Geovane e Willian Maranhão.

Richardson, Caique, Arthur Rezende, Geovane e Willian Maranhão. Meias: Guilherme Castilho e Jean Carlos.

Guilherme Castilho e Jean Carlos. Atacantes: Vitor Gabriel, Erick, Janderson, Álvaro e Luvannor.