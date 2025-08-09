Ceará embarca com 22 atletas e Pedro Henrique como dúvida contra o Palmeiras; veja lista

A delegação do Ceará embarcou com 22 jogadores na tarde deste sábado (9), no Aeroporto de Fortaleza, para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (10), às 16h, no Allianz Parque, pela Série A. O atacante Pedro Henrique ficou fora da lista, mas ainda pode viajar e, no momento, é uma dúvida.

Titular sob o comando de Léo Condé, o atleta de 35 anos passou mal na última noite e, devido ao desconforto, foi preservado pelo departamento médico. Caso se recupere, será integrado ao elenco.

A outra baixa significativa é o atacante Fernandinho, que segue se recuperando de uma lesão muscular na região anterior da coxa. Em contrapartida, o volante Richardson, que terminou substituído por contusão no empate com o Flamengo, se apresentou apto ao jogo e seguiu no time.

A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da Rádio Verdinha FM 92,5. Antes do começo da 19ª rodada do Brasileirão, o Ceará aparece na 11ª colocação, com 22 pontos. O Palmeiras é o 3º, com 33.

Relacionados do Ceará para jogo contra o Palmeiras