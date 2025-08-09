Ceará embarca com 22 atletas e Pedro Henrique como dúvida contra o Palmeiras; veja lista
A delegação alvinegra embarcou na tarde deste sábado (9)
A delegação do Ceará embarcou com 22 jogadores na tarde deste sábado (9), no Aeroporto de Fortaleza, para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (10), às 16h, no Allianz Parque, pela Série A. O atacante Pedro Henrique ficou fora da lista, mas ainda pode viajar e, no momento, é uma dúvida.
Titular sob o comando de Léo Condé, o atleta de 35 anos passou mal na última noite e, devido ao desconforto, foi preservado pelo departamento médico. Caso se recupere, será integrado ao elenco.
A outra baixa significativa é o atacante Fernandinho, que segue se recuperando de uma lesão muscular na região anterior da coxa. Em contrapartida, o volante Richardson, que terminou substituído por contusão no empate com o Flamengo, se apresentou apto ao jogo e seguiu no time.
A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da Rádio Verdinha FM 92,5. Antes do começo da 19ª rodada do Brasileirão, o Ceará aparece na 11ª colocação, com 22 pontos. O Palmeiras é o 3º, com 33.
Relacionados do Ceará para jogo contra o Palmeiras
- Goleiros: Bruno Ferreira e Richard.
- Zagueiros: Éder, Marlon, Willian Machado e Marcos Victor.
- Laterais-direitos: Fabiano, Rafael Ramos.
- Laterais-esquerdos: Matheus Bahia e Nicolas.
- Volantes: Fernando Sobral, Lourenço, Richardson, Dieguinho e Lucas Lima.
- Meias: Lucas Mugni e Matheus Araújo.
- Atacantes: Pedro Raul, Galeano, Aylon, Guilherme e Bruno Tubarão.