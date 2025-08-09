Diário do Nordeste
Ceará embarca com 22 atletas e Pedro Henrique como dúvida contra o Palmeiras; veja lista

A delegação alvinegra embarcou na tarde deste sábado (9)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:40)
Jogada
Legenda: O Ceará relacionou 22 jogadores para o jogo contra o Palmeiras pela Série A
Foto: Gabriel Silva / Ceará

A delegação do Ceará embarcou com 22 jogadores na tarde deste sábado (9), no Aeroporto de Fortaleza, para o duelo contra o Palmeiras, no domingo (10), às 16h, no Allianz Parque, pela Série A. O atacante Pedro Henrique ficou fora da lista, mas ainda pode viajar e, no momento, é uma dúvida.

Titular sob o comando de Léo Condé, o atleta de 35 anos passou mal na última noite e, devido ao desconforto, foi preservado pelo departamento médico. Caso se recupere, será integrado ao elenco.

A outra baixa significativa é o atacante Fernandinho, que segue se recuperando de uma lesão muscular na região anterior da coxa. Em contrapartida, o volante Richardson, que terminou substituído por contusão no empate com o Flamengo, se apresentou apto ao jogo e seguiu no time.

A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da Rádio Verdinha FM 92,5. Antes do começo da 19ª rodada do Brasileirão, o Ceará aparece na 11ª colocação, com 22 pontos. O Palmeiras é o 3º, com 33.

Relacionados do Ceará para jogo contra o Palmeiras

  • Goleiros: Bruno Ferreira e Richard. 
  • Zagueiros: Éder, Marlon, Willian Machado e Marcos Victor.
  • Laterais-direitos: Fabiano, Rafael Ramos.
  • Laterais-esquerdos: Matheus Bahia e Nicolas.
  • Volantes: Fernando Sobral, Lourenço, Richardson, Dieguinho e Lucas Lima. 
  • Meias: Lucas Mugni e Matheus Araújo.
  • Atacantes: Pedro Raul, Galeano, Aylon, Guilherme e Bruno Tubarão.
