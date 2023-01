Ceará em 2023: veja artilheiros e líderes de assistência na temporada

O Ceará iniciou a temporada de 2023 com um elenco reformulado e um novo comando técnico: o paraguaio Gustavo Morínigo. O foco principal é a disputa da Série B, onde briga pelo acesso, mas tem como primeiros desafios no ano o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste.

Até o momento, o Vovô participou de três jogos, com vitórias contra o Guarani de Juazeiro (5x0) e o Pacajus (4x0), além da derrota para Ferroviário (3x0). No período, um rodízio do plantel e oportunidade para diversos atletas, apesar da manutenção do esquema tático de 4-2-3-1.

Os artilheiros são o meia Guilherme Castilho e o atacante Vitor Gabriel. O primeiro é um dos remanescentes do time, enquanto o centroavante chegou como reforço. Veja abaixo os goleadores e os líderes de assistência.

Artilheiros do Ceará em 2023

Guilherme Castilho: 2

Vitor Gabriel: 2

Erick: 1

Thiago Pagnussat: 1

Luiz Otávio: 1

Jean Carlos: 1

Luvannor: 1

Assistências do Ceará em 2023

Arthur Rezende: 1

Michel Macedo: 1

Vina: 1

Janderson: 1

Erick: 1

Luvannor: 1

Legenda: Erick marcou gol e deu assistência pelo Ceará na temporada de 2023 Foto: Felipe Santos / Ceará

Escalações do Ceará

Em processo de condicionamento físico do elenco e definição do modelo de jogo, Morínigo ainda não repetiu escalações sob o comando do Ceará. Nos dois primeiros compromissos, uma base até foi mantida, no entanto, lesões atrapalharam a continuidade, como as saídas do lateral-direito Michel Macedo e do zagueiro Luiz Otávio por problemas clínicos.

No 3º jogo, que marcou a estreia do treinador à beira do gramado, uma time totalmente reformulado foi montado, com o zagueiro Thiago Pagnussat sendo o único resquício da formação anterior. Assim, há uma disputa em aberto dentro das posições internas do Vovô: todos os 11 reforços anunciados para o ano, por exemplo, já foram testados em campo.

Ao todo, 25 jogadores foram utilizados por Morínigo. Os únicos que ainda não estrearam foram: os goleiros André Luiz e Cristian; os zagueiros Lucas Ribeiro e Jefferson; o lateral-esquerdo Kelvyn e os meias David e Léo Rafael.

Formações do Ceará

Guarani de Juazeiro 0x5 Ceará | Richard; Michel Macedo (Igor), Thiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos (Willian Formiga); Caíque, Richardson (Arthur Rezende) e Jean Carlos (Guilherme Castilho); Janderson, Caio Rafael (Vitor Gabriel) e Vina. Técnico: Gustavo Morínigo.

| Richard; Michel Macedo (Igor), Thiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos (Willian Formiga); Caíque, Richardson (Arthur Rezende) e Jean Carlos (Guilherme Castilho); Janderson, Caio Rafael (Vitor Gabriel) e Vina. Técnico: Gustavo Morínigo. Ferroviário 3x0 Ceará | Richard; Buiú (Chay), Thiago Pagnussat, Luiz Otávio (David Ricardo) e Danilo Barcelos; Caíque, Richardson e Jean Carlos (Erick); Janderson, Luvannor (Vitor Gabriel) e Vina (Arthur Rezende). Técnico: Gustavo Morínigo.

| Richard; Buiú (Chay), Thiago Pagnussat, Luiz Otávio (David Ricardo) e Danilo Barcelos; Caíque, Richardson e Jean Carlos (Erick); Janderson, Luvannor (Vitor Gabriel) e Vina (Arthur Rezende). Técnico: Gustavo Morínigo. Ceará 4x0 Pacajus | Aguilar; Igor, Thiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e Willian Formiga; Geovane (Caíque), Arthur Rezende e Guilherme Castilho (Jean Carlos); Chay (Janderson), Erick (Leandro Carvalho) e Vitor Gabriel (Luvannor). Técnico: Gustavo Morínigo.