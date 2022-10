Ceará efetiva Juca Antonello como técnico para a reta final da Série A

O Ceará efetivou Juca Antonello no comando técnico da equipe para a reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, após a demissão de Lucho González. Aos 42 anos, o treinador acumula experiências nas categorias de base do clube e ocupava o cargo de auxiliar permanente. A informação é da repórter Thaís Jorge, do ge.globo.

Juca Antonello chegou ao Ceará em 8 de fevereiro de 2021, para assumir a categoria Sub-17. Posteriormente, assumiu o comando do Sub-20. Em junho deste ano, integrou a comissão técnica de Marquinhos Santos, permanecendo após a demissão do treinador.

Na temporada, o ex-jogador esteve à frente do clube nos empates contra RB Bragantino e Athletico-PR pela Série A.

