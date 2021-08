Ceará efetiva ex-zagueiro Erivelton Viana no comando da equipe feminina

O auxiliar-técnico Erivelton Viana foi efetivado como novo treinador da equipe feminina do Ceará Sporting Club. O ex-zagueiro alvinegro ocupava a comissão técnica do ex-técnico Jorge Victor, demitido na última terça-feira (17), após comandar a equipe na Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Além de integrar a comissão técnica da equipe feminina principal, Erivelton Viana comandou o time feminino sub-18 do Ceará na disputa do Campeonato Brasileiro da competição.

Histórico do Ceará no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18

2020 - 4ª colocado do Grupo F, com 3 pontos (eliminado na fase de grupos)

2021 - 3ª colocado do Grupo D, com 6 pontos (eliminado na fase de grupos)

Legenda: A equipe se reapresentou na última quarta-feira (18) após a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro Foto: Fernando Ferreira/Ceará SC

Em entrevista ao site oficial do Ceará, o novo comandante da equipe feminina mostrou-se contente com a oportunidade recebida pela diretoria alvinegra.

Erivelton Viana Técnico do feminino do Ceará Primeiro eu tenho de agradecer pela oportunidade e pela confiança que a coordenação está tendo em mim. Eu sou muito grato e sei da responsabilidade que é assumir esse cargo. Agora, é pensar para a frente, olhar o que ficou para trás para repetir os acertos e deixar lá o que ficou errado. Se Deus quiser, com muito trabalho, vamos estar comemorando muitas conquistas do futebol feminino do Ceará.

A equipe feminina do Ceará se reapresentou na última quarta-feira (18) após a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro. Dentre as novidades do time, oito atletas oriundas do grupo do sub-18 estão integradas ao time adulto.