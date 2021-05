Ceará é um dos únicos quatro times invictos na Copa Sul-Americana

A vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar não somente assegurou a liderança do Grupo C ao Ceará, que depende somente das próprias forças para avançar de fase na Copa Sul-Americana, como manteve também uma ótima marca do Vovô. O Alvinegro é um dos únicos quatro times invictos na competição internacional.

Até aqui, em cinco jogos, o time comandado pelo técnico Guto Ferreira acumula duas vitórias e três empates, com nove pontos conquistados e 60% de aproveitamento. O Ceará é o único time do grupo que depende somente de si para avançar às oitavas de final.

Ao lado do Ceará, estão Independiente-ARG, Grêmio e Atlético-GO. O time argentino é líder do Grupo B, o do Bahia, com 11 pontos após três vitórias e dois empates. Basta o empate na última rodada, contra o lanterna Guabirá, em Avellaneda, para assegurar a classificação.

Já o Atlético-GO não tem classificação garantida. Embora não tenha perdido nenhum jogo, com duas vitórias e três empates, está com nove pontos e um a menos que o Libertad, líder do Grupo F, que tem dez. Na última rodada, o time goiano precisa vencer o Newell's Old Boys, na Argentina, e torcer por tropeço do time paraguaio contra o Palestino.

Vaga garantida

Legenda: Tiago Nunes é técnico do Grêmio, que está 100% na Sul-Americana Foto: Miguel Rojo/AFP

O Grêmio é o único dos invictos que está classificado, inclusive com a melhor campanha geral da competição. Somente o Tricolor Gaúcho está com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos disputados.

O time comandado pelo técnico Tiago Nunes é também o dono do melhor ataque do torneio, com 21 gols marcados até agora.