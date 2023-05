Ceará é rebaixado na Série A1 Feminina após derrota para o Real Ariquemes

O Ceará foi rebaixado na Série A1 Feminina neste sabado (20). A equipe alvinegra foi derrotada por 2 a 0 para o Real Ariquemes, em jogo fora de casa, e caindo matematicamente para a Série A2.

A queda acontece com três rodadas de antecedência, com a a equipe do Vovô perdendo as 12 partidas que disputou pela competição nacional. São 65 gols sofridos e apenas quatro marcados, em uma das piores campanhas da história da modalidade.

Descaso

O rebaixamento com uma campanha vexatória da equipe feminina é reflexo do descaso da diretoria do Ceará antes da Série A1 iniciar em fevereiro.

Os investimentos na modalidade foram reduzidos após o rebaixamento do time masculino para a Série B, o elenco que conquistou a A2 foi desfeito e um novo grupo foi montado às pressas ao longo da competição.

Assim, com um investimento reduzido e sem a qualidade necessária para uma competição de nível tão alto, a equipe foi sofrendo goleadas e não venceu nenhuma partida.

Além de expõr o grupo de jogadoras, a imagem do clube também foi afetada, pois a instituição foi alvo de críticas justas.

Resta agora ao Ceará, entender que a modalidade não pode ser negligenciada e que as jogadoras merecem respeito. Que o clube melhore sua imagem na Série A2 em 2024 e faça um time competitivo, como a história do clube e a modalidade merecem.