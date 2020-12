As equipes de Ceará e Pacajus duelam na confronto de volta da semifinal do Campeonato Cearense de Futsal 2020. No primeiro compromisso, o Vovô venceu por 6 a 5. Assista ao duelo decisivo no Centro de Formação Olímpica (CFO).

