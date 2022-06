Ceará é o time com mais empates no Campeonato Brasileiro

No 4º jogo de Marquinhos Santos no comando do Ceará, o Alvinegro ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO, na noite do último domingo (26). E este resultado fez o Vovô se isolar ainda mais como o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro.

Até agora, das 14 rodadas que disputou, o Ceará empatou oito vezes. Mais da metade dos jogos terminaram em igualdade. Foram quatro como visitante (contra Santos, São Paulo, Goiás e Cuiabá) e quatro em casa (Flamengo, Coritiba, Atlético-MG e Atlético-GO).

Há um aspecto positivo: o Ceará não perde pelo Brasileirão há 10 jogos, com duas vitórias e oito empates neste período. Por outro lado, são quatro partidas consecutivas sem triunfar na competição.

O Alvinegro está na 15ª posição, com 17 pontos, dois a mais que o América-MG, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento. São dois pontos de diferença também para o Santos, que é o 7º lugar no momento.

O próximo desafio do Vovô na Série A será no próximo sábado (2), contra o Internacional, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da competição. Antes disso, o time comandado por Marquinhos Santos enfrentará o The Strongest, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na quarta-feira (29).