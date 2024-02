Ceará é notificado sobre processo de Zé Roberto; entenda

O departamento jurídico do Ceará foi notificado pela Justiça quanto a um processo movido pelo atacante Zé Roberto, que pertence ao Vovô, mas está emprestado ao Sport. O atleta cobra valores em atraso desde 2022 referentes a salários, 13°, férias, direitos de imagem e FGTS. A dívida total é de aproximadamente R$ 800 mil.

O Diário do Nordeste já havia noticiado a ação do atleta no fim de janeiro, mas na ocasião o jurídico do Ceará afirmou que não havia sido notificado. Com o contato oficial da Justiça, o Vovô tem 48 horas para se manifestar. Além dos pagamentos em atraso, Zé Roberto também pede a rescisão indireta do contrato com o Vovô.

Ainda não há uma audiência de conciliação marcada. O juiz que vai conduzir o cargo deve se manifestar sobre o processo logo após a manifestação do Ceará. Os advogados do Alvinegro já trabalham no caso.

A defesa do atacante afirma que havia feito, anteriormente, uma repactuação, inclusive com diminuição dos valores a serem recebidos, para parcelar a quantia devida de forma parcelada no ano de 2023, mas o Ceará teria pagado parte do acordo, mas deixado de cumprir o restante.