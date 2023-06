Ceará é multado por briga entre torcidas na final do Nordestão; Sport perde carga como visitante

Em julgamento na 5ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Ceará foi apenado com multa pecuniária pela confusão entre torcedores do Vovô e do Sport-PE na final da Copa do Nordeste de 2023, no Castelão. A equipe pernambucana foi punida com a perda da carga de ingressos para visitantes em seis jogos.

Os auditores entenderam que a torcida rubro-negra foi a responsável por iniciar o tumulto, arremessando cadeira de cima para baixo, no setor sul da arquibancada, e que o revide dos torcedores do Ceará não era suficiente para mais que a aplicação de multa. Pelo artigo 213, I, portanto, o Alvinegro foi condenado a pagar R$ 5 mil, enquanto o Sport teve que arcar com consequências mais pesadas.

Além de também pagar multa no valor de R$ 75 mil, o Leão da Ilha não poderá ter torcedores jogando como mandante em seis partidas. O cumprimento da pena só deve ocorrer na Copa do Nordeste de 2024, mas o departamento jurídico do Sport deve recorrer ao Pleno.

O julgamento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 16, na sede do STJD, no Rio de Janeiro, mas de forma híbrida. O diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, fez a defesa do clube de forma remota.

Atraso por atraso

Além de desordem na praça esportiva, os dois clubes foram julgados por atraso de jogo. Em súmula, o árbitro Caio Max Vieira-RN informou que os dois atrasaram dois minutos.

Os autores da 5ª comissão disciplinar determinaram que R$ 800 devem ser pagos por cada minuto de atraso. Dessa forma, Ceará e Sport terão que desembolsar mais R$ 1,6 mil, cada.