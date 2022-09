Ceará é multado pelo STJD por queda de energia em jogo contra o Avaí no Castelão

Nesta quinta-feira (8), o Ceará foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) e multado em R$ 30 mil pelo atraso de 47 minutos para o início da partida contra o Avaí, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão. Por unamidade dos votos da Quarta Comissão Disciplinar, o clube alvinegro foi apenado.

Depois da partida disputada no dia 19 de julho, com vitória do Vozão por 1 a 0, o árbitro relatou sobre o apagão na súmula. Após analisar a súmula e informações sobre a partida veiculadas na imprensa, a Procuradoria do STJD ofertou denúncia ao Vozão com base no artigo 211 do CBJD, por “deixar de manter o local que tenha indicado para realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização”, com pena de multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

Legenda: A energia da Arena Castelão sofreu uma oscilação de energia antes de Ceará x Avaí e atrasou a partida por 47 minutos Foto: KID JUNIOR

Durante o julgamento, após a leitura do processo pelo relator Mauricio Neves, o Procurador Rafael Bozzano destacou a gravidade do apagão e manteve a denúncia ao clube mandante.

“Novamente um caso da Arena Castelão, já é a terceira vez que ocorre um atraso. Aqui foi um atraso de 47 minutos, de uma partida de Série A, com transmissão, é muito grave. Pelas provas juntadas ao processo, vemos que não existiu nenhum fortuito externo que poderia afastar a responsabilidade do Ceará. Acho importante destacar que a partida foi realizada no dia 19 de julho, mas a averiguação foi ocorrida posteriormente, dia 22 de julho. A gravidade é clara, a Procuradoria se manifesta pela procedência da denúncia e pelo relevante atraso ocorrido na partida”, disse o Procurador.

Defesa do Ceará

Em defesa ao Ceará, a advogada Bárbara Petrucci destacou o conteúdo do relatório técnico sobre as condições de energia elétrica do estádio e, também, defendeu que o mesmo não é administrado pelo clube alvinegro.

“A prova documental é capaz de corroborar a tese da defesa. O estádio não é de administração do clube, não cabe exclusivamente ao clube Ceará a resolução de alguns pontos. O clube não é conivente e não está feliz com esses fatos, mas fica de mãos atadas para solucionar certos problemas. Por isso, a defesa pede a absolvição da equipe do Ceará”, sustentou a advogada.

Após as manifestações, o relator Mauricio Neves votou para aplicar pena pecuniária de R$ 30 mil ao Ceará, por entender que não há como eximir a responsabilidade do clube mandante neste caso. A auditora Adriene Hassen e o presidente Jorge Octávio Galvão acompanharam o voto do relator.

Fortaleza foi absolvido

Em outro apagão no Castelão, em jogo diante do Palmeiras, no dia 10 de julho, o Fortaleza foi absolvido pelo STJD em jugalmento no dia 9 de agosto. O Tricolor foi denunciado no artigo 211 do CBJD por "deixar de manter o local que tenha indicado para realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização", pela queda de energia narrada na súmula.

Para sua defesa, o clube juntou prova documental e pediu o depoimento do diretor de operações da Arena Castelão, Eduardo Santos e foi absolvido, após o relator do processo, o auditor Yuri Engel acolher a tese da defesa.

"Concordo com a linha de raciocínio desenvolvido pela defesa. Na época a concessionária soltou uma nota pública reconhecendo a queda de energia. Essa queda levou ao comprometimento dos equipamentos e , por isso, estou absolvendo o clube", disse.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte