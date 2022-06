Ceará é multado pela Conmebol por objeto arremessado no gramado

O Ceará foi multado pela Comissão Disciplinar da Conmebol em 15 mil dólares (cerca de R$ 73,5 mil) por arremesso de objeto no gramado. O clube foi apenado por infração ao artigo 10.2 do Código Disciplinar da entidade.

O valor da multa será debitado automaticamente da quantia que o clube receberá da Conmebol por direitos televisivos ou de patrocínio.

A Conmebol não especificou em que partida do Vovô na Sul-American ocorreu o arremesso do objeto no gramado.

Advertência

Além da multa, o clube foi advertido por atraso no retorno dos jogadores e do o auxiliar técnico de Dorival Júnior, Lucas Silvestre ao campo de jogo. A Conmebol não multou o o Ceará neste caso, mas a entidade alertou que o clube poderá ser multado se ocorrer uma reincidência.

Contra a decisão da Conmebol não cabe recurso.