Ceará e mais oito clubes entram com ação contra o Sport no STJD

Envolvido em uma série de confusões administrativas, o Sport é alvo de uma Notícia de Ingração (NI) movida por noves clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, entre eles, o Ceará. O pedido foi encaminhado na noite dessa sexta-feira (8) e já está sob análise pela Procuradoria da Justiça Desportiva.

Além do clube alvinegro, América-MG, Atlético-GO, Bahia, Chapecoense, Cuiabá, Grêmio, Juventude e Santos participam da ação, que pedem a denúncia e punição do Sport por cinco infrações ao artigo 214 do CBJD. Cada infração se refere a uma partida na qual o time pernambucano utilizou o zagueiro Pedro Henrique em situação irregular.

Leia mais Jogada Sport corre risco de perder pontos na Série A após escalar jogador irregular; entenda

O atleta foi contratado junto ao Internacional, onde havia atuado em sete partidas, como cita o STJD: "Fortaleza (06/06), América (27/06), Palmeiras (30/06), Corinthians (03/07) e São Paulo (07/07), além de ter sido punido com o cartão amarelo em dois jogos estando no banco contra o Juventude (18/07) e Flamengo (08/08)".

Partidas citadas:

22/08 - Sport x São Paulo

28/08 - Sport x Chapecoense

05/09 - Athletico-PR x Sport

18/09 - Atlético-MG x Sport (ficou no banco)

26/09 - Sport x Fortaleza

A pena para o Sport, segundo o órgão, seria a "perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e multa de R$ 100 a R$ 100 mil".

Os nove clubes argumentam que disputam posições na tabela diretamente com Sport e reforçam que "a escalação de qualquer atleta sem condição de jogo causa desequilíbrio e traz insegurança jurídica a todos os participantes".