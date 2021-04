Ceará e Instituto Povo do Mar se unem em rifa solidária; saiba como ganhar camisa oficial do clube

O Ceará Sporting Club se uniu ao Instituto Povo do Mar (IPOM) em uma ação beneficente. O clube doou à entidade uma camisa oficial, com autógrafos de craques alvinegros, para uma rifa solidária.

O produto será sorteado entre o público que aderir à campanha, denominada "Sou +Solidário". Para participar, basta entrar no site do IPOM e participar de uma rifa solidária. Cada ”'ponto” custa R$ 25,00 e os interessados não apresentam limite de inscrição.

O pagamento é pela plataforma do PagSeguro. O sorteio eletrônico ocorrerá no dia 30 de abril, às 19h. Será possível acompanhar a transmissão pelo site ou pelo Instagram do IPOM (@institutopovodomar).

Todo o dinheiro arrecadado com a campanha será revertido em ações do Instituto Povo do Mar no combate à pandemia no Grande Vicente Pinzón, em Fortaleza.

Sobre o Instituto Povo do Mar

Legenda: O Instituto do Povo do Mar atende crianças e adolescentes do Grande Vicente Pizón, em Fortaleza Foto: divulgação

O Instituto Povo do Mar vem desenvolvendo atividades sociais, educativas e esportivas com crianças e adolescentes do Grande Vicente Pinzón há 10 anos. Hoje, são 530 meninos e meninas atendidos. Todos conhecidos pelo nome, amados e acolhidos pelos cerca de 30 colaboradores do IPOM.

A organização sem fins lucrativos nasceu em 2010, quando quatro amigos surfistas, frequentadores da Praia do Titanzinho, em Fortaleza, perceberam as dificuldades enfrentadas pelas crianças da área e resolveram contribuir para o desenvolvimento humano dos pequenos.

O Instituto funciona na Praia do Futuro e todas as atividades são oferecidas gratuitamente às crianças e aos adolescentes. Desde o ano passado, a equipe arregaçou as mangas para não deixar de oferecer as atividades, mesmo em meio à pandemia do coronavírus.

A arrecadação e distribuição de cestas básicas é outra ação muito importante que vem sendo desenvolvida pelo IPOM ao longo dos últimos meses. Além disso, o IPOM também está recebendo equipamentos eletrônicos para que alunos possam assistir aulas.

Serviço

Campanha: Sou +Solidário

Concorra a uma camisa oficial do Ceará com autógrafos de jogadores

Valor do ponta da rifa solidária: R$: 25,00

Data do sorteio: 30/04

Horário: 19h

Link da transmissão: http://institutopovodomar.org.br/sou-mais-solidario/

Acompanhe também pelo Instagram: @institutopovodomar