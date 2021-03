Ceará é indicado em três categorias na premiação do Conafut, que elege os melhores do Brasil em 2020

A boa temporada que o Ceará fez em 2020 pode ser coroada ainda com premiações relevantes. O clube foi indicado em três categorias na premiação da Conferência Nacional do Futebol (CONAFUT), que visa eleger quem mais se destacou ao longo do ano em sua categoria, de acordo com os resultados alcançados em relação à capacidade de investimento/porte do clube.

O Alvinegro está concorrendo em:

Melhor Comissão Técnica

Melhor Executivo de Marketing (Lavor Neto)

Melhor Executivo de Futebol (Sérgio Dimas)

As indicações

Para escolha de Executivo de Marketing, o diretor do departamento alvinegro, Lavor Neto, concorre com Marcelo Frazão (Santos) e Leandro Figueiredo (Atlético-MG).

Para Executivo de Futebol, o representante do Vovô é Sérgio Dimas, Gerente de Futebol do Ceará, que disputa com Paulo Angioni (Fluminense) e Anderson Barros (Palmeiras).

O Ceará também está na disputade Melhor Comissão Técnica, concorrendo com Palmeiras e Fluminense. O Alvinegro é o único time do Nordeste indicado nas categorias em questão.

A votação conta com voto para os júris dos especialistas, dos participantes CONAFUT e também de votação popular através do site.