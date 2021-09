Ceará e Fortaleza vencem no Brasileirão de Aspirantes e encaminham classificação à semifinal

Ceará e Fortaleza seguem embalados no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. As equipes triunfaram nesta quinta-feira (9) contra Figueirense e RB Bragantino, respectivamente, e encaminharam a classificação à semifinal da competição nacional.

Atuando fora de casa, no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, o Ceará venceu o Figueirense por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Jhoninha. O resultado manteve o Alvinegro de Porangabuçu na liderança do Grupo C, com 10 pontos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à próxima fase.

A equipe comandada por Daniel Azambuja pode garantir classificação ao mata-mata nesta sexta-feira (10), caso o Corinthians não vença o Grêmio. A equipe paulista figura na 3ª colocação, com apenas três pontos conquistados. Os gaúchos, por sua vez, ocupam a vice-liderança, com quatro pontos.

Legenda: Vitor Ricardo marcou o gol do Fortaleza na vitória sobre o RB Bragantino, por 1 a 0, nesta quinta-feira (9) Foto: Karim Georges / Fortaleza EC

Invencibilidade do Fortaleza

O Fortaleza segue avassalador no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Diante do RB Bragantino, nesta quarta-feira, a equipe de Léo Porto conquistou sua 11ª vitória na competição nacional, em 12 partidas. O zagueiro Vitor Ricardo marcou o único gol da partida.

O único "tropeço" do tricolor aconteceu diante do Corinthians, no empate sem gols, válido pela 7ª rodada da 1ª fase.

A vitória diante do Massa Bruta manteve o Fortaleza na liderança do Grupo D, com 12 pontos conquistados. Bahia e Avaí, com 6, e RB Bragantino, com nenhum ponto, respectivamente, completam a classificação do grupo.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (16), às 15h (horário de Brasília). O Fortaleza receberá o Bahia, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, enquanto o Ceará vai encarar o Grêmio, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.