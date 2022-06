Ceará e Fortaleza terão calendários pesados entre confrontos da Copa do Brasil; confira os caminhos

O sorteio das Oitavas de Final da Copa do Brasil desta terça-feira (7), reservou o confronto entre Ceará e Fortaleza. Serão dois jogos, o primeiro em junho e o segundo em julho, incluindo dois duelos pesados nos calendários já extensos das duas equipes.

Os caminhos de Vovô e Leão até os dois confrontos são pesados, já que reservam duelos pela Série A e competições internacionais (Libertadores e Sul-Americana) próximos. E isso sem nenhuma semana "cheia", ou seja, sem jogos. Os dois gigantes cearenses jogarão sempre duas vezes por semana.

Caminhos

São 4 jogos na Série A até o primeiro duelo da Copa do Brasil com mando do Fortaleza no dia 22 ou 23, depois 3 jogos da Série A, intercalados com os dois jogos das competições internacionais de ambos, até se enfrentarem de novo no dia 13 ou 14.

O Fortaleza, por exemplo, faz 3 jogos em casa e um fora na Série A até enfrentar o Ceará. No caso do Alvinegro, é o inverso: um em casa e três fora.

Legenda: Ceará e Fortaleza terão uma maratona de jogos em junho e junho, envolvendo o confronto entre eles da Copa do Brasil, Série A e competições sul-americanas Foto: THIAGO GADELHA

Após o 1º Clássico, apenas um duelo de Série A até os jogos de competições internacionais: o Ceará visita o The Strongest no dia 29 pela Sul-Americana e o Leão recebe o Estudiantes no dia 30 pela Libertadores.

Em seguida, mais uma data de Série A, até os jogos de volta da "Sula" e "Liberta". O Vovô recebe o The Strogest no dia 6 e o Fortaleza visita o Estudiantes no dia 7.

Na sequência, apenas mais uma data de Série A, até realizarem o jogo de volta na Copa do Brasil, com mando do Vovô, no dia 13 ou 14 de julho.



Calendário do Fortaleza

9/6 - Goiás (C) - Série A

12/6 - Athletico (C) - Série A

16/6 - Avai (F) - Série A

19/6 - América MG (C) - Série A

22 ou 23 /6 - Ceará (C) - Copa do Brasil

26/6 - Atlético MG (F) - Série A

30/6 - Estudiantes (C) - Libertadores

3/7 - Coritiba (F) - Série A

7/7 - Estudiantes (F) - Libertadores

10/7 - Palmeiras (C) - Série A

13 ou 14 /7 - Ceará (F) - Copa do Brasil

Calendário do Ceará

8/6 - América MG (F) - Série A

12/6 - Goiás (F) - Série A

15/6 - Atlético MG (C) - Série A

18/6 - Cuiabá (F) - Série A

22 ou 23 /6 - Fortaleza (C) - Copa do Brasil

25/6 - Atlético GO (C) - Série A

29/6 - Strongest (F) - Sul-Americana

3/7 - Internacional (C) - Série A

6/7 - Strongest (C) - Sul-Americana

10/7 - Fluminense (F) - Série A

13 ou 14 /7 - Fortaleza (C) - Copa do Brasil

