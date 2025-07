Ceará e Fortaleza têm sequência decisiva nas rodadas 19 a 22 do Brasileirão; veja datas e horários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (25) a tabela detalhada das rodadas 19 a 22 do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Ceará e Fortaleza já sabem quando e onde entram em campo nos próximos compromissos da competição, com partidas importantes tanto em casa quanto fora.

Na 19ª rodada, o Fortaleza recebe o Botafogo no sábado, 9 de agosto, às 20h30, na Arena Castelão. Já o Ceará encara o Palmeiras no domingo, 10 de agosto, às 16h, no Allianz Parque.

A 20ª rodada reserva dois jogos simultâneos: no sábado, 16 de agosto, às 16h, o Fortaleza visita o Fluminense no Maracanã, enquanto o Ceará joga em casa contra o Red Bull Bragantino, também às 16h, na Arena Castelão.

Pela 21ª rodada, o Leão do Pici volta a jogar diante da torcida no dia 23 de agosto, sábado, às 16h, contra o Mirassol no Castelão. No mesmo dia, às 21h, o Vozão vai até Porto Alegre encarar o Grêmio, na Arena do Grêmio.

Fechando a sequência, a 22ª rodada marca o reencontro do Ceará com a torcida no Castelão no sábado, 30 de agosto, às 16h, contra o Juventude. Já o Fortaleza joga no domingo, 31 de agosto, às 20h30, contra o Internacional, no Beira-Rio.

Com o campeonato entrando na reta final do primeiro turno, os próximos jogos serão decisivos para que os dois clubes cearenses.

Jogos

Fortaleza

19ª rodada

09/08 (sábado), 20h30

Fortaleza x Botafogo – Arena Castelão, Fortaleza (Transmissão: Amazon)

20ª rodada

16/08 (sábado), 16h

Fluminense x Fortaleza – Maracanã, Rio de Janeiro (Transmissão: Premiere)

21ª rodada

23/08 (sábado), 16h

Fortaleza x Mirassol – Arena Castelão, Fortaleza (Transmissão: Premiere)

22ª rodada

31/08 (domingo), 20h30

Internacional x Fortaleza – Beira-Rio, Porto Alegre (Transmissão: Sportv e Premiere)

Ceará

19ª rodada

10/08 (domingo), 16h

Palmeiras x Ceará – Allianz Parque, São Paulo (Transmissão: Globo e Premiere)

20ª rodada

16/08 (sábado), 16h

Ceará x Red Bull Bragantino – Arena Castelão, Fortaleza (Transmissão: Premiere)

21ª rodada

23/08 (sábado), 21h

Grêmio x Ceará – Arena do Grêmio, Porto Alegre (Transmissão: Sportv e Premiere)

22ª rodada

30/08 (sábado), 16h

Ceará x Juventude – Arena Castelão, Fortaleza (Transmissão: Premiere)