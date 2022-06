Ceará e Fortaleza têm dias e horários de jogos do Brasileirão alterados; veja detalhes

Jogos de Fortaleza e Ceará, no Brasileirão, sofreram alterações de dia e horário. São os duelos contra Atlético-MG e Internacional, respectivamente, pela 14ª e 15ª rodada. A mudança foi divulgada pela Diretoria de Competições da CBF na noite desta quinta-feira (2).

O jogo do Leão contra o Galo, que seria no domingo (26), às 19 horas, foi adiantado para sábado (25), com início às 21 horas. O Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, vai receber o confronto.

O motivo para a troca é a preservação do intervalo regulamentar entre a partida e o jogo do time mineiro pela Libertadores, a ser realizado no dia 28 de junho. A mudança de horário é para ajuste na grade do canal SporTV, que vai transmitir o duelo.

Já o duelo do Alvinegro contra o Colorado será no dia 2 de julho, às 19 horas. A partida seria em 3 de julho (domingo), às 18 horas. A Arena Castelão recebe o confronto.

A mudança foi feita para respeitar o intervalo de jogo do Internacional, que entra em campo pela Sul-Americana no dia 5 de julho. Como no caso anterior, a permuta do horário é para regular com a programação do Canal Premiere.

VEJA MUDANÇAS:

Ceará/CE x Internacional/RS

De: 03/07, domingo, às 18h

Para: 02/07, sábado, às 19h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Atlético/MG x Fortaleza/CE

De: 26/06, domingo, às 19h

Para: 25/06, sábado, às 21h

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG