Ceará e Fortaleza têm desfalques na defesa para a 3ª fase da Copa do Brasil; confira

O sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil, realizado na última sexta-feira (23), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), coloca frente a frente Ceará e Fortaleza em duelo inédito pela competição mais democrática do país. As datas-bases do confronto estão marcadas para o dia 2 e 09 de junho. No entanto, as equipes já sabem que não poderão contar com dois jogadores para a disputa: Messias, pelo lado do Ceará, e Marcelo Benevenuto, pelo lado do Fortaleza.

Os zagueiros jogaram a Copa do Brasil pelo América-MG e Botafogo-RJ, respectivamente. Com uma partida disputada pela competição, os atletas ficam impedidos de disputar o torneio por outra equipe nesta temporada.

Para a posição, além de Messias, o técnico Guto Ferreira conta no elenco com seis jogadores: Gabriel Lacerda, Jordan, Alan Uchôa, Luiz Otávio e Klaus. O comandante tricolor, por sua vez, conta também com outros cinco atletas, fora Benevenuto, para completar a zaga: Quintero, Jackson, Vinícius, Wanderson e João Paulo.