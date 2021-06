Ceará e Fortaleza têm baixas para duelo decisivo na Copa do Brasil; veja lista

Às vésperas do duelo decisivo entre Ceará e Fortaleza, pela 3ª fase da Copa do Brasil, Guto Ferreira e Juan Pablo Vojvoda precisarão encontrar soluções para suprir ausência de atletas importantes no esquema tático das equipes.

Para o duelo, o Ceará deverá repetir a dupla de zaga da primeira partida: Jordan e Klaus. O sistema defensivo, principalmente, é a grande dor de cabeça do técnico Guto Ferreira. O comandante do Vovô não poderá contar com Messias e Gabriel Dias. Luiz Otávio, se recuperando de lesão, é dúvida para a partida. Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu conta com sete ausências para o confronto, além de duas dúvidas.

Desfalques e dúvidas do Ceará para o Clássico-Rei

João Ricardo: em reabilitação fisioterapêutica pós-cirúrgica

em reabilitação fisioterapêutica pós-cirúrgica Gabriel Dias: cumpre suspensão do STJD

cumpre suspensão do STJD Luiz Otávio: se recuperando de uma entorse no tornozelo e no joelho (dúvida)

se recuperando de uma entorse no tornozelo e no joelho (dúvida) Messias: disputou a Copa do Brasil pelo América-MG

disputou a Copa do Brasil pelo América-MG William Oliveira: finaliza trabalho fisioterápico para encaminhar à transição

finaliza trabalho fisioterápico para encaminhar à transição Pedro Naressi: se recupera de um desconforto muscular na posterior da coxa esquerda (dúvida)

se recupera de um desconforto muscular na posterior da coxa esquerda (dúvida) Jacaré: em reabilitação pós-cirúrgica

em reabilitação pós-cirúrgica Mendoza: cumpre suspensão do STJD

cumpre suspensão do STJD Jael: cumpre suspensão do STJD e se recupera de lesão

Guto Ferreira, no entanto, terá o retorno de Fabinho, Lima e Felipe Silva. Os três atletas estão recuperados de lesão e já realizam trabalhos de campo.

Legenda: Zagueiro Klaus deverá figurar entre os titulares do Ceará no Clássico-Rei desta quinta-feira (10) Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Fortaleza, por sua vez, vive uma situação mais tranquila. Com apenas dois desfalques e uma dúvida, a equipe principal de Juan Pablo Vojvoda não deverá sofrer grandes alterações. O zagueiro Marcelo Benevenuto, por já ter disputado a Copa do Brasil pelo Botafogo, não está à disposição do comandante argentino. Osvaldo, se recuperando de um desconforto muscular, é dúvida para a partida.

Desfalques e dúvidas do Fortaleza para o Clássico-Rei

Marcelo Benevenuto: disputou a Copa do Brasil pelo Botafogo-RJ

disputou a Copa do Brasil pelo Botafogo-RJ Jackson: em transição após estiramento do ligamento colateral lateral do joelho esquerdo

em transição após estiramento do ligamento colateral lateral do joelho esquerdo Osvaldo: se recupera de um desconforto muscular (dúvida)