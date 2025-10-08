Ceará e Fortaleza se reapresentam nesta quarta (8); veja desfalques, novidades e programação

Após dois dias de folga, os jogadores de Ceará e Fortaleza voltam aos treinamentos na tarde desta quarta-feira (8), para iniciar a preparação para os próximos desafios das equipes na Série A do Brasileirão 2025, na próxima semana.

Os elencos de Ceará e Fortaleza ganharam dois dias de folga após as vitórias conquistadas no último domingo (5) na 27ª rodada da Série A. O tempo maior de descanso está relacionado ao fato de que o Brasileirão foi paralisado nesta semana por conta da Data Fifa.

Legenda: Brítez, jogador do Fortaleza, e Aylon, do Ceará, durante Clássico-Rei em 2025. Foto: Thiago Gadelha/SVM

CEARÁ

De acordo com o último boletim, o Ceará não tem nenhum jogador no departamento médico atualmente. Na partida contra o Santos, no último domingo (5), Dieguinho chegou a sentir um desconforto, mas deve estar à disposição para a partida contra o Sport, na quarta (15).

O time não tem jogadores suspensos, fazendo com que o técnico Léo Condé deva ter todos os jogadores à disposição para o clássico nordestino. A missão do treinador será definir a formatação do meio-campo, com dois volantes e um meia ou com três volantes.

Legenda: Dieguinho diz viver seu melhor momento na carreira no Ceará Foto: KID JUNIOR / SVM

FORTALEZA

Já o Fortaleza tem muitos atletas no DM, mas deve contar com retornos importantes contra o Vasco, na quarta (15). Weverson (edema muscular na coxa), Moisés (lesão na coxa) e Lucas Crispim (fadiga muscular) devem voltar a ser relacionados.

Quem ficará de fora será o meio-campista Matheus Pereira, que completou a série de três cartões amarelos no jogo contra o Juventude e terá que cumprir suspensão automática na partida contra o Vasco, na Arena Castelão.

Legenda: Matheus Pereira durante jogo do Fortaleza Foto: Ismael Soares / SVM

Ceará e Fortaleza voltam a campo apenas no dia 15 de outubro, quarta-feira, em partidas válidas pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Ceará visita o Sport em Recife (PE), enquanto o Fortaleza recebe o Vasco na Arena Castelão.