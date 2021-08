Ceará e Fortaleza se enfrentam em Clássico-Rei no Brasileiro de Aspirantes nesta quinta (5)

Maior confronto do futebol cearense, o Clássico-Rei encerra a fase de grupos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes nesta quinta-feira (5). Ceará e Fortaleza se enfrentam a partir das 15h, no CT Ribamar Bezerra, com cobertura do Diário do Nordeste.

O confronto ocorre menos de uma semana após os arquirrivais duelaram na Série A - o Vovô levou a melhor no domingo (1º). E a atmosfera de decisão segue, agora com a definição dos classificados.

Assim, o jogo é importante para a sequência no torneio. Atual campeão, o Ceará está na vice-liderança do Grupo A, com nove pontos. Apesar da posição, precisa de um triunfo para avançar: empate ou derrota exigem uma combinação de resultados.

Legenda: O atacante Cristiano é a esperança ofensiva do Ceará e soma dois gols na competição Foto: divulgação / Ceará

O cenário é diferente no lado tricolor. Invicto após sete rodadas, o Fortaleza tem o melhor ataque e a defesa menos vazada. Na liderança do Grupo B, com 19 pontos, busca sacramentar a fase com a melhor colocação geral e seguir sem derrotas.

Legenda: Gustavo Coutinho é o artilheiro do Fortaleza nos Aspirantes com sete gols Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O árbitro principal da partida será Alexandre de Souza Peixoto (CE), auxiliado por Wesley Rodrigues e Anderson Rodrigues. O sorteio do mando de campo é definido em tabela antes do início da competição. Logo, na fase de grupos, o jogo precisa ter mando leonino.