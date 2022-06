Ceará e Fortaleza saem de melhores para piores mandantes da Série A em 2022

O futebol cearense atravessa um cenário atípico em casa na Série A do Brasileiro de 2022. Após a 9ª rodada, Ceará e Fortaleza apresentam os piores desempenhos como mandante no torneio, somando apenas dois pontos cada. O rendimento impacta diretamente na tabela de classificação.

O Vovô realizou quatro jogos com mando, com dois empates e duas derrotas: aproveitamento de 16,7%. No caso tricolor foram cinco partidas, ostentando dois empates e três derrotas (13,3%).

Em 2021, por exemplo, Vovô e Leão encerraram a Série A com o 4º melhor aproveitamento em casa, com 64,9%. Ficaram atrás apenas de Atlético-MG (91,2%), Flamengo (70,2%) e Fluminense (66,7%).

Aproveitamento dos mandantes da Série A de 2022

Coritiba (100%): 12 pontos em quatro jogos São Paulo (83,3%): 10 pontos em quatro jogos América-MG (83,3%): 10 pontos em quatro jogos Corinthians (66,7%): 8 pontos em quatro jogos Atlético-MG (66,7%): 10 pontos em cinco jogos Santos (66,7%): 10 pontos em cinco jogos Athletico-PR (66,7%): 10 pontos em cinco jogos Avaí (66,7%): 10 pontos em cinco jogos Palmeiras (53,3%): 8 pontos em cinco jogos Internacional (50%): 4 pontos em seis jogos Goiás (50%): 4 pontos em seis jogos Flamengo (46,7%): 5 pontos em sete jogos Botafogo (44,4%): 3 pontos em quatro jogos Atlético-GO (33,3%): 5 pontos em cinco jogos Fluminense (33,3%): 4 pontos em quatro jogos Bragantino (33,3%): 5 pontos em cinco jogos Juventude (33,3%): 5 pontos em cinco jogos Cuiabá (16,7%): 2 pontos em quatro jogos Ceará (16,7%): 2 pontos em quatro jogos Fortaleza (13,3%): 2 pontos em cinco jogos

>Veja a tabela atualizada da Série A

O palco dos jogos é a Arena Castelão, alvo de críticas recentes dos jogadores e das comissões técnicas por conta da qualidade do gramado. E isso também atrapalha o rendimento dos times.

Na classificação, o Fortaleza é o lanterna, com cinco pontos. O Ceará é o 15º colocado, com 10.

Evoluir em casa

A reação do futebol cearense no Brasileirão atravessa a melhora de rendimento na Arena Castelão. Nos últimos anos, Ceará e Fortaleza mostraram força com grandes festas dentro de casa na elite.

Jogos do futebol cearense em casa no 1ª turno da Série A

Legenda: A única vitória do Ceará na Arena Castelão foi no Clássico-Rei, que teve mando do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Sequência do Ceará

Ceará 1x3 Botafogo Ceará 0x1 Bragantino Ceará 2x2 Flamengo Ceará 1x1 Coritiba 15.06 - Ceará x Atlético-MG, às 19h. 25.06 - Ceará x Atlético-GO, às 16h30. 02.07 - Ceará x Internacional, às 18h. 17.07 - Ceará x Corinthians | horário a definir. 20.07 - Ceará x Avaí | horário a definir.

Sequência do Fortaleza

Fortaleza 1x2 Cuiabá Fortaleza 0x1 Ceará Fortaleza 1x1 São Paulo Fortaleza 0x1 Fluminense Fortaleza 1x1 Juventude 09.06 - Fortaleza x Goiás, às 20h. 12.06 - Fortaleza x Athletico-PR, às 19h. 19.06 - Fortaleza x América-MG, às 18h. 10.07 - Fortaleza x Palmeiras | horário a definir. 24.07 - Fortaleza x Santos | horário a definir.