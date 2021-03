Ceará e Fortaleza reduzem a média de idade de seus elencos para 2021

No ano passado, Fortaleza e Ceará estavam entre os elencos com maior média de idade da Série A do Brasileiro, com o Leão 27,7 e o o Vovô em 27,3, contando jogadores que atuaram e que foram relacionados. E para 2021, os dois clubes reduziram a média de idade de seus elencos, contratando reforços de 27 anos em média e liberando jogadores mais veteranos. Enquanto a média de idade do elenco do Vovô está em 25,7, a do Leão ficou em 26,8.

Para que a redução acontecesse, os reforços do Ceará, 11 ao todo, tiveram uma média de idade de 27 anos e o clube não terá em 2021 jogadores que elevavam a média em 2020: Fernando Prass (42), Diogo Silva (34), Juninho Quixadá (34), Ricardinho (34) e Rafael Sóbis (35) e outros jogadores acima da média de idade dos contratados: Thiago Pagnussat (30), Samuel Xavier (30), Wescley (28) e Bergson (29).

Legenda: O atacante colombiano Stiven Mendoza é um dos reforços do Vovô para 2021 Foto: Felipe Santos / Ceará

Idade dos reforços do Ceará para 2021

Vinícius Machado - 21 anos (goleiro)

Jordan - 21 anos (zagueiro)

Messias - 26 anos (zagueiro)

Gabriel Dias - 26 anos (lateral-direito/volante)

Yony González - 26 anos (atacante)

Oliveira - 27 anos (volante)

Mendoza - 28 anos (atacante)

Jorginho - 30 anos (meia)

Marlon - 31 anos (meia)

Jael - 32 anos (atacante)

João Ricardo - 32 anos (goleiro)

No Fortaleza, a redução da média de idade dos jogadores fazia parte do planejamento do presidente Marcelo Paz para 2021 ao implementar uma reformulação.

Para que a redução acontecesse, os reforços do Fortaleza, 10 ao todo, tiveram uma média de idade de 26,6 anos e o clube não terá em 2021 jogadores que elevavam a média em 2020: Paulão (34), Juninho (34), Derley (33) e Roger Carvalho (33), além de jogadores acima da média de idade dos contratados: Nenê Bonilha (28 anos), João Paulo (30), Michel (30), Marlon (31), Éderson (31) e Edson Cariús (31).

Legenda: O volante Ederson chegou ao clube para 2021 e rejuvenesceu o meio campo da equipe Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

Idade dos reforços do Fortaleza para 2021

Éderson - 21 anos (volante)

Isaque - 23 anos (atacante)

Matheus Jussa - 25 anos (volante)

Daniel Guedes - 26 anos (lateral-direito)

Gustavo Blanco - 26 anos (volante)

Lucas Crispim - 26 anos (meia)

Yago Pikachu - 28 anos (lateral-direito)

Wellington Nem - 29 anos (meia-atacante)

Robson - 29 anos (atacante)

Titi - 33 anos (zagueiro)

E os times base?

E projetando um time titular de Ceará e Fortaleza, as medias seriam estas: 28,4 para o Vovô e o Leão 28,6

Ceará: Richard (30), Eduardo (33), Messias (26), Luiz Otávio (31), Bruno Pacheco (29), Fabinho (33), Fernando Sobral (26), Vina (29), Mendoza (28), Lima (24) e Cléber (24).

Fortaleza: Felipe Alves (32), Yago Pikachu (28), Quintero (26), Titi (33), Carlinhos (34), Éderson (21), Matheus Jussa (25), Lucas Crispim (26), Wellington Nem (28), Wellington Paulista (37) e David (25).

ELENCO DO CEARÁ 2021

40 JOGADORES

MEDIA DE IDADE: 25,7

GOLEIROS (4)

Richard - 30 anosJoão Ricardo - 32 anos

Vinícius Machado - 21 anos

André Luiz - 21 anos

ZAGUEIROS (6)

Messias - 26 anos

Luiz Otávio - 32 anos

Gabriel Lacerda - 21 anos

Alan - 22 anos

Jordan - 21 anos

Klaus - 27 anos

LATERAIS-DIREITOS (3)

Eduardo - 34 anos

Gabriel Dias - 26 anos

Buiú - 24 anos

LATERAIS-ESQUERDOS (3)

Bruno Pacheco - 29 anos

Kelvyn - 21 anos

Alessandro - 22 anos

VOLANTES: (8)

William Oliveira - 29 anos

Fernando Sobral - 26 anos

Fabinho - 34 anos

Oliveira - 27 anos

Geovane - 22 anos

Pedro Naressi - 23 anos

Charles - 24 anos

Marthã - 23 anos

MEIAS (6)

Vina - 29 anos

Marlon - 31 anos

Jorginho - 30 anos

Lima - 24 anos

Rafael Carvalheira - 21 anos

Felipe Silva - 30 anos



ATACANTES (10)

Yony González - 26 anos

Jael - 32 anos

Mendoza - 28 anos

Felipe Vizeu - 24 anos

Rick - 21 anos

Vítor Jacaré - 21 anos

Saulo Mineiro - 23 anos

Cléber - 24 anos

Luan - 25 anos

Wesley - 25 anos

ELENCO DO FORTALEZA 2021

36 JOGADORES

GOLEIROS (4)

Felipe Alves - 32 anos

Marcelo Boeck - 36 anos

Max Walef - 27 anos

Kennedy - 21 anos

ZAGUEIROS (5)

Juan Quintero - 26 anos

Jackson - 30 anos

Wanderson - 30 anos

Titi - 33 anos

João Paulo - 23 anos

LATERAIS-DIREITOS (4)

Yago Pikachu - 28 anos

Tinga - 27 anos

Daniel Guedes - 26 anos

Vitor Ricardo - 20 anos



LATERAIS-ESQUERDOS (2)

Carlinhos - 34 anos

Bruno Melo - 28 anos

VOLANTES (7)

Éderson - 21 anos

Ronald - 23 anos

Matheus Jussa - 25 anos

Gustavo Blanco - 26 anos

Felipe - 26 anos

Pablo - 24 anos

Lucas Alison - 21 anos

MEIAS (5)

Wellington Nem - 29 anos

Luiz Henrique - 22 anos

Lucas Crispim - 26 anos

Mariano Vázquez - 28 anos

Matheus Vargas - 24 anos

ATACANTES (9)

Wellington Paulista - 37 anos

Osvaldo - 33 anos

David - 25 anos

Isaque - 23 anos

Romarinho - 27 anos

Robson - 29 anos

Gustavo Coutinho - 22 anos

Igor Torres - 21 anos

Tiago Orobó - 27 anos