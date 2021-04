Ceará e Fortaleza querem espantar fantasma de 2013 e vivem expectativa por final regional inédita

Ceará e Fortaleza vivem a expectativa de avançarem para a final da Copa do Nordeste, ao enfrentarem hoje Vitória e Bahia, respectivamente, no Castelão. E como não poderia deixar de ser, projetar uma final entre eles do torneio regional é mais do que natural, já que estão juntos nas semifinais e são equipes que hoje integram a Série A do Campeonato Brasileiro.

Se conseguirem a classificação, o Ceará joga primeiro, às 16 horas, e o Leão joga depois, às 20h30, por ser uma rodada dupla no Castelão, será outra final inédita, um Clássico-Rei histórico em dois jogos.

Seria coroar o momento de ambos, juntos na elite do futebol brasileiro e são os dois últimos campeões do Nordeste: o Fortaleza em 2019 e o Ceará em 2020. Além disso, as duas equipes foram sorteadas para se enfrentarem na Copa do Brasil, o que acarretaria em pelo menos 6 confrontos valiosos na temporada 2021.

No ano passado, o duelo foi na semifinal, em jogo único em Salvador - que foi cede única da fase final - com o Vovô levando a melhor.

Chance de mudar a história

Este ano será a segunda chance que Vovô e Leão terão de fazer uma final da Copa do Nordeste. Na 1º, em 2013, ambos eram favoritos contra ASA e Campinense, mas foram surpreendentemente eliminados.

Ainda que a dupla cearense não estivesse tão forte quanto agora (o Vovô estava na Série B e o Leão na Série C), os dois adversários ainda assim eram menos cotados e de menor investimento.

Legenda: Ceará jogou contra o ASA em 2013 e foi eliminado Foto: Ceará

Decepção

Legenda: Fortaleza enfrentou o Campinense pela semifinal da Copa do Nordeste em 2013 Foto: Kid Júnior

Para a semifinal, os dois conseguiram bons resultados nos jogos de ida. O Fortaleza ganhou de 2 a 1 do Campinense no Castelão, enquanto o Ceará empatou em 3 a 3 contra o ASA em Arapiraca. Só que ambos sofreram gols na reta final do jogo de ida que fizeram muita falta, sendo fatais.

No jogo de volta, o Fortaleza perdeu por 1 a 0 para o Campinense no estádio Amigão, em Campina Grande (PB) e perdeu a vaga. Já o Ceará, no Castelão lotado, poderia empatar por qualquer placar, mas sofreu um gol de Léo Gamalho, aos 38 minutos do 2º tempo, sendo eliminado.

Ouça o CearáCast

Powered by RedCircle

Ouça o FortalezaCast

Powered by RedCircle