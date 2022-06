Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil diminui "seca de Clássicos" em 2022; entenda

O Clássico-Rei da Copa do Brasil 2022 aumentará o número de confrontos entre Ceará e Fortaleza na temporada. Até então com menor número de partidas dos últimos cinco anos, alvinegros e tricolores se enfrentarão, ao todo, em cinco partidas, com duas tendo acontecido entre fevereiro e junho.

Na temporada, o Ceará leva vantagem nos confrontos, com um empate e uma vitória. Os duelos restantes do Clássico-Rei estão previstos para o meses de junho, julho e agosto.

Clássicos-Rei na temporada 2022

Fortaleza 1 x 1 Ceará (Copa do Nordeste) Fortaleza 0 x 1 Ceará (Série A) 22/06 ou 23/06 - Fortaleza x Ceará (Copa do Brasil) 13/07 ou 14/07 - Ceará x Fortaleza (Copa do Brasil) 13/08, 14/08 ou 15/08 - Ceará x Fortaleza (Série A)

Vantagem alvinegra

No retrospecto recente, vantagem do Ceará nos confrontos contra o arquirrival, com três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas.

Classificação histórica

Porém, como vantagem, o Fortaleza carrega o peso de ter avançado às oitavas de final da Copa do Brasil, na temporada passada, ao vencer o Ceará na 3ª fase por 3 a 0, com grande atuação de David.

Premiação milionária

Para além do prestígio e da visibilidade ao avançar de fase na competição nacional, o vencedor do Clássico-Rei arrecadará R$ 3,9 milhões em premiação.