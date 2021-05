Ceará e Fortaleza iniciam disputa da Série A2 do futebol feminino neste domingo (16); veja tabela

O Campeonato Brasileiro Série A2 tem início neste domingo (16) para Ceará e Fortaleza. Principais potências estaduais no masculino, os arquirrivais também são os representantes cearenses no feminino e brigam pelo sonhado acesso à elite nacional.

Na última edição, as Meninas do Vozão e as Leoas chegaram nas quartas de final, a um passo do grande objetivo. Com caminho traçado, as equipes buscam novas campanhas históricas.

A competição conta com 36 clubes divididos em seis grupos, que se enfrentarão em cinco rodadas. Avançam para as oitavas os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros. Logo, serão 16 equipes no mata-mata. Ao fim da fase classificatória, um sorteio será realizado para os confrontos.

Preparação do Ceará

O elenco alvinegro segue a preparação intensa para a estreia na Série A2. A equipe estreia às 15h, na Cidade Vozão, contra o América-RN. Apesar de ter sido vice-campeão estadual, o Ceará tem vaga garantida na competição nacional através do ranking masculino da CBF, onde ocupa a 14ª posição.

Legenda: A diretoria do Ceará investiu no futebol feminino em 2021 Foto: Fernando Ferreira / Ceará

Em 2019 e 2020, o Vovô ficou perto do acesso à Série A1, sendo eliminado por Cruzeiro e Botafogo, respectivamente. Após o torneio brasileiro, ainda disputará o Campeonato Cearense. O time foi bicampeão em 2018 e 2019.

Uma das principais novidades do Vovô para a disputa é a contratação de Jorge Victor para o comando da equipe. Aos 27 anos, o novo treinador alvinegro tem passagens de destaque pelo futebol feminino dos três principais clubes de Minas Gerais (América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro). Com a Raposa, venceu o próprio Ceará, em 2019, e conquistou o acesso para a Série A1.

Legenda: O Ceará disputou a Série A2 do Brasileiro em 2019 e 2020 Foto: Marcelo Vidal / Ceará

No Grupo C, as Meninas do Vozão tem pela frente somente clubes nordestinos: América-RN, Botafogo-PB, Santos Dumont-SE, Náutico e UDA-AL.

Tabela de jogos do Ceará na Série A2

16/05 - Ceará x América/RN – Cidade Vozão

23/05 – UDA/AL x Ceará – Rei Pelé

30/05 - Ceará x Náutico/PE – Cidade Vozão

06/06 - Ceará – Botafogo/PB – Cidade Vozão

20/06 - Santos Dumont/SE x Ceará – A definir

Foco do Fortaleza

As Leoas têm estreia contra o Tiradentes-PI, às 15h, no Domingão, em Horizonte. O clube reativou as atividades do futebol feminino em 2019, e conquistou o vice cearense naquele ano. Pelo desempenho e a posição do Estado no ranking de federações da CBF, o Fortaleza garantiu em 2020, pela primeira vez na história, o direito de participar de uma competição nacional feminina.

Legenda: O Fortaleza foi campeão do Campeonato Cearense de 2020 Foto: Kid Jr / SVM

Logo, será a segunda participação leonina na competição. A temporada passada foi de bons frutos para o time, já que chegou às quartas logo na estreia no torneio.

Na briga pelo acesso, o time comandado por Igor Cearense empatou em 1 a 1 no primeiro duelo contra o Bahia, mas foi derrotado na segunda final por 1 a 0. Foram cinco vitórias, três derrotas e um empate. Somou 27 gols e sofreu apenas cinco.

Legenda: O elenco se reapresentou no dia 7 de abril para a temporada de 2021 Foto: Thais Pontes / Fortaleza

O Fortaleza foi campeão do Cearense Feminino 2020, na final disputada contra o Ceará em 2021 por conta do atraso no calendário do futebol. As Leoas quebrando a hegemonia do rival e conquistaram a competição após 10 anos de jejum. No Grupo B, encara rivais do Norte e Nordeste: Tiradentes/PI, Vitória, Cefama-MA, EPD JC-AM e Paraíso/TO.

Tabela de jogos do Fortaleza na Série A2

16/05 – Fortaleza x Tiradentes/PI – Estádio Domingão, Horizonte

22/05 – Vitória x Fortaleza – Estádio Manoel Barradas, Salvador

29/05 – Fortaleza x Cefama-MA – Estádio Raimundão, Caucaia

06/06 – EPD JC-AM x Fortaleza – Estádio Floro de Mendonça, Itacoatiara

18/06 – Fortaleza x Paraíso/TO – Estádio Raimundão, Caucaia