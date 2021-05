Ceará e Fortaleza fazem Clássico-Rei por vaga antecipada nas semifinais do Campeonato Cearense

Ceará e Fortaleza duelam neste sábado às 16 horas no Castelão pelo 2º Clássico-Rei do ano. Alvinegros e Tricolores se enfrentam pela 6ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense, em jogo que vale vaga para as semifinais para o vencedor. O Leão é o vice-líder com 11 pontos, enquanto o Vovô é o 3º colocado com 10, restando duas rodadas para o fim da 2ª Fase.

Além da vaga antecipada, o jogo também é relevante para a classificação geral, que dará vantagens para a semifinal e final. Os duelos da semifinal serão realizados entre o 1° x 4° e 2° x 3° e em caso de empate ao final do tempo regulamentar, o clube com melhor campanha na 2ª fase estará classificado para a grande final do certame estadual.

O critério se repete no duelo decisivo. Também decidido em jogo único, o clube de melhor campanha que chegar à final do Campeonato Cearense jogará pelo empate para conquistar o título de campeão estadual da temporada 2021.

Análise da Partida

Equilíbrio

Outro atrativo é o Clássico em si, pela rivalidade incendiária, potencializada pelo crescimento de ambos, disputando títulos regionais e se encontrando na Série A.

O retrospecto recente é de grande equilíbrio, com três vitorias para cada e dois empates. Em 2020, foram três vitórias do Ceará, uma pela Copa do Nordeste e duas pela Série A, três vitórias do Fortaleza pelo Estadual, e dois empates: um em 2020 pelo Estadual e um este ano, pela 1ª Fase da Copa do Nordeste.

Legenda: O Clássico-Rei deste sábado será o primeiro duelo entre Guto Ferreira, consolidado do Vovô, e Vojvoda, recém chegado no Leão Foto: Thiago Gadelha-SVM / Leonardo Moreira-Fortaleza EC

Focos

Os dois rivais chegam para o 2º confronto de 2021 com focos diferentes. Enquanto o Tricolor de Aço se dedica exclusivamente ao Estadual, o Alvinegro vem de uma maratona de jogos e tem disputado jogos decisivos na Copa Sul-Americana.

Este detalhe do calendário faz com que o Fortaleza chegue com força máxima ao duelo, já que na última quarta-feira, poupou praticamente todos os titulares diante do Crato, quando goleou por 6 a 1 na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda.

No time "alternativo", apenas com 3 jogadores considerados titulares atuaram na quarta-feira: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Quintero e o volante Ederson. Outros jogadores vistos como potenciais titulares, como David, Robson e Ronald entraram no decorrer do jogo.

Legenda: O Fortaleza pode terminar a rodada líder caso vença o Clássico-Rei Foto: THIAGO GADELHA

O goleiro Felipe Alves afirmou que pelos dois times se conhecerem bem, o duelo será definido nos detalhes.

“É um jogo muito importante para a gente. Clássicos são sempre bem disputados, as duas equipes se conhecem muito bem, tanto tecnicamente como individualmente, nós temos muitos duelos e nós acabamos nos entendendo, a maneira como joga, como o Clássico-Rei representa tudo aqui para a gente. Vai ser um jogo disputado, jogo que é resolvido nos detalhes".

No Ceará, ter o Clássico entre dois jogos da Sul-Americana - o da última quarta-feira contra o Arsenal de Sarandí em 0 a 0 no Castelão e o da próxima quinta-feira diante do Bolívar no Castelão - é um complicador quanto o desgaste e a escolha da escalação, mas o Vovô deve atuar com seu time titular, exceto por algum jogador que estiver com excessivo desgaste físico.

Legenda: O Ceará jogará pela 1ª vez no Estadual com seu time titular, já que outras competições são prioridade, como a Sul-Americana, pela qual empatou sem gols com o Arsenal de Sarandí na última quarta-feira Foto: KID JUNIOR

Mas um desfalque é certo: o volante Charles foi substituído na partida contra o Arsenal de Sarandí por decorrência de lesão muscular e fica fora do jogo.

Por outro lado, o atacante Saulo Mineiro, que ficou de fora das últimas partidas por conta de lesão muscular na panturrilha direita, foi liberado pelo Departamento Médico e deve ser opção para o jogo.

Autor de um dos gols do Ceará na vitória sobre o Fortaleza no último Clássico-Rei da temporada passada, o atacante Cléber admite a importância de buscar a vitória e a vaga nas semifinais.

"É um jogo histórico, onde a gente sente mais vontade de jogar, de estar dento de campo. Temos pontos a fazer ainda na competição. Precisamos fazer o que o Guto trabalhou durante a semana, no tempo que teve, e entrar dentro de campo para vencer. Buscar os três pontos e não pensar em outra coisa.”

Ficha Técnica

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 15 de maio, às 16 horas

Arbitro: Léo Simão

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

Transmissão: Verdinha e Tempo Real do Diário do Nordeste

Ceará

Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco;

Marlon, Oliveira, Vina e Lima;

Mendoza e Cléber. Técnico: Guto Ferreira

Fortaleza

Felipe Alves, Tinga, Quintero, Benevenuto, Bruno Melo; Éderson, Jussa, Matheus Vargas; Yago Pikachu, David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda