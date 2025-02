Ceará e Fortaleza estão entre os cinco times da Série A com mais vitórias neste início de temporada; veja

Ceará e Fortaleza estão entre as cinco equipes da Série A de 2025 com mais vitórias neste início de temporada. Vovô e Tricolor são superados apenas pelo Corinthians e tem o mesmo número de resultados positivos que Vitória e Flamengo. As equipes comandadas por Léo Condé e Juan Pablo Vojvoda, respectivamente, já entraram em campo pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Nordeste. As demais equipes se dividiram entre estaduais e Supercopa.

O Corinthians lidera a lista com oito vitórias em 10 partidas. Já o Ceará tem seis em oito jogos, assim como o Fortaleza. Já Vitória e Flamengo possuem o mesmo número de resultados positivos, mas em dez confrontos.

Bahia e Sport, outros dois clubes nordestinos, vêm em seguida junto com Internacional, Juventude e Mirassol. Todos venceram cinco partidas. Fluminense, Santos e Bragantino foram as equipes que menos conseguiram vencer os adversários. O trio teve apenas dois êxitos cada, em nove partidas disputadas.

VITÓRIAS DAS EQUIPES DA SÉRIE A NO INÍCIO DE 2025

Corinthians - (Paulista) 10 jogos - 8 vitórias

Vitória - (Baiano e Copa do Nordeste) 10 jogos - 6 vitórias

Ceará - (Cearense e Nordestão) 8 jogos - 6 vitórias

Flamengo - (Supercopa e Carioca) 10 jogos - 6 vitórias

Fortaleza - (Cearense e Nordeste) 8 jogos, 6 vitórias

Bahia - (Baiano e Nordestão) 10 jogos - 5 vitórias

Sport - (Pernambucano e Copa do Nordeste) 10 jogos - 5 vitórias

Internacional - (Gaúcho) 7 jogos - 5 vitórias

Juventude - (Gaúcho) 7 jogos, 5 vitórias

Mirassol - (Paulista) 9 jogos, 5 vitórias

Atlético-MG - (Mineirão) 8 jogos - 4 vitórias

Grêmio - (Gaúcho) 7 jogos - 4 vitórias

São Paulo - (Paulista) 8 jogos, 4 vitórias

Botafogo - (Supercopa e Carioca) 10 jogos - 4 vitórias

Vasco - (Carioca) 9 jogos - 3 vitórias

Palmeiras - (Paulista) 8 jogos - 3 vitórias

Cruzeiro - (Mineiro) 8 jogos - 3 vitórias

Fluminense - (Carioca) 9 jogos, 2 vitórias

Santos - (Paulista) 9 jogos, 2 vitórias

Bragantino - (Paulista) 9 jogos, 2 vitórias