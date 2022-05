Ceará e Fortaleza estão entre os 20 clubes da América com mais interações no Instagram em abril

Ceará e Fortaleza aparecem entre os 20 clubes da América com mais interações no Instagram no último mês de abril. Os dados foram publicados nesta terça-feira (24) pelo site espanhol Deportes y Finanzas. As equipes cearenses participam de duas competições internacionais na temporada.

Brigando por vaga nas oitavas da Libertadores, o Fortaleza ocupa o 12º lugar no ranking. O Tricolor do Pici somou 7,29 milhões de interações na rede sociail. O time está a frente de equipes como Botafogo, Internacional e Vasco da Gama.

Com um pé nas oitavas da Sul-Americana, o Ceará ocupa a 19ª posição. O Alvinegro de Porangabuçu chegou a 3,37 milhões no contador da interatividade. Na lista, o Vovô supera o Grêmio.

Flamengo (43,6 mi), Corinthians (36,4 mi), Palmeiras (22,0 mi), River Plate (21,9 mi) e Atlético-MG (17,0 mi) puxam a lista entre os que mais receberam interatividade.

VEJA O RANKING COMPLETO: