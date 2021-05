Ceará e Fortaleza encerram Estadual e miram sequência com Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana

O Campeonato Cearense de 2021 chegou ao fim neste domingo (23). No Clássico-Rei da decisão, melhor para o Fortaleza com o 44º título estadual da história tricolor. Mas as missões devem se acentuar com a sequência da temporada: há três competições importantes até o fim do ano.

O peso da taça é a referência da conquista, do escopo de ampliar a galeria de troféus. No entanto, há de se ponderar o calendário com duelos importantes na Série A do Brasileiro, 3ª fase da Copa do Brasil e fase de grupos da Copa Sul-Americana - esse, privilégio único do Vovô.

Assim, os arquirrivais ainda irão medir forças entre si e também com adversários nacionais. As lições devem ser extraídas para o futuro do trabalho, com análises do elenco prevendo o grau de exigência maior diante do nível dos demais adversários.

Calendário

As estreias no Brasileirão serão no próximo fim de semana. Únicos representantes locais na 1ª divisão nacional, os clubes possuem um período de consolidação estrutural e de investimento, algo que permite aspirar maiores objetivos para além de evitar o rebaixamento à Série B.

Legenda: Ceará e Fortaleza protagonizaram jogos equilibrados nas últimas temporadas Foto: Fabiane de Paula / SVM

O propósito atual é, de fato, garantir uma vaga internacional, algo que deve exigir pelo menos o 12º lugar na classificação. De todo modo, o Estado é o único Nordeste com dois representantes.

A tendência é de menor aperto que em 2020 na reta final, tendo em visto que a competição foi readequada à pandemia de Covid-19, sem necessidade de paralisação.

30.05 - Atlético-MG x Fortaleza | 11h, no Mineirão

30.05 - Ceará x Grêmio | 16h, na Arena Castelão

Premiação

O grande capítulo do ano é a Série A, principalmente pelas 38 rodadas. A projeção orçamentária com os direitos de transmissão são aspectos de destaque no acúmulo de receitas. Todavia, os torneios paralelos entram com arrecadações significativas também.

A CBF montou a Copa do Brasil, por exemplo, para ser a mais rentável. O caráter mata-mata acirra as disputas, que tem como eixo de celebração o valor ao avançar. E o futebol cearense ganhou um estímulo novo: o primeiro Clássico-Rei da história da competição.

Legenda: Ceará e Fortaleza se consolidaram na Série A nas últimas temporadas Foto: Fabiane de Paula / SVM

Serão confrontos de ida e volta distribuídos entre os dias 2 e 10 de junho. Quem conseguir a classificação embolsa R$ 2,7 milhões, além da vaga nas oitavas de final.

No caso alvinegro, a atmosfera decisiva é antecipada para a próxima quinta-feira (27), quando encara o Jorge Wilstermann na Bolívia, pela última rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Na liderança do chaveamento, depende de si para avançar e pode embolsar mais R$ 2,6 milhões.