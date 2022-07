Ceará e Fortaleza conhecem adversárias na briga por acesso à elite do Brasileiro Feminino

Ceará e Fortaleza já sabem quem vão enfrentar nas quartas de final do Brasileirão Feminino A2. As adversárias foram definidas no último fim de semana. As quatro equipes semifinalistas já garantem vaga na tão sonhada Série A1, a elite do futebol nacional.

MENINAS DO VOZÃO

As Meninas do Vozão vão enfrentar o JC Futebol Clube, de Itacoatiara (AM), nas quartas. O time amazonense se classificou em 2º lugar do Grupo D, com quatro vitórias e duas derrotas. O jogo de ida será no Amazonas e o segundo em Fortaleza.

As alvinegras lideraram o Grupo C na primeira etapa. Ao todo, foram quatro vitórias e dois empates. O time cearense conquistou 14 dos 18 pontos possíveis e segue invicto. Além disso, tem no time a artilheira do torneio. Michele Carioca marcou seis gols. O Ceará tem o quarto melhor ataque da competição.

Legenda: Ceará avançou de fase como líder do Grupo C. Foto: Diogo Fonteles/Ceará SC

LEOAS

As Leoas terão como adversária a equipe do Real Ariquemes (RO). O Furacão do Vale do Jamari chegou a classificação na liderança do Grupo D. Foram seis vitórias em seis partidas disputadas. O primeiro duelo será na capital cearense e o da volta em Rondônia.

O Fortaleza se classificou para as quartas em segundo do Grupo C. Foram oito pontos conquistados numa campanha com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. A atacante Mariana e a zagueira Zizi são os destaques da equipe com dois gols cada.

A CBF ainda não divulgou as datas dos confrontos. A previsão é de que sejam nos dois primeiros fins de semana de agosto.

Legenda: Fortaleza avançou de fase como segundo do Grupo C. Foto: Kely Pereira/Fortaleza EC

